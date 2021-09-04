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Действующая победительница US Open японская теннисистка Н. Осака завершает выступление на кортах Нью-Йорка
Действующая победительница US Open японская теннисистка Наоми Осака завершает выступление на кортах Нью-Йорка на стадии третьего круга, уступив за два с небольшим часа 73-й ракетке мира - канадской спортсменке Лейле Фернандес. 7:5, 6:7, 4:6. В прошлом году в финале Осака обыграла нашу Викторию Азаренко, которая также ракетку зачехлила.
Также 18-летний испанец Карлос Алкарас Гарфия, 55-й в рейтинге ATP, выбил 3 номер грека Стефаноса Циципаса. В затянувшейся встрече 3-го круга теннисистам потребовалось пять партий, в которых представитель Испании был сильнее: 6:4, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. В 4-м круге US Open Карлосу будет противостоять 32-летний немец Петер Гоевчик.
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