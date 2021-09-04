Действующая победительница US Open японская теннисистка Н. Осака завершает выступление на кортах Нью-Йорка

Действующая победительница US Open японская теннисистка Наоми Осака завершает выступление на кортах Нью-Йорка на стадии третьего круга, уступив за два с небольшим часа 73-й ракетке мира - канадской спортсменке Лейле Фернандес. 7:5, 6:7, 4:6. В прошлом году в финале Осака обыграла нашу Викторию Азаренко, которая также ракетку зачехлила.