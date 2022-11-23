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Действующие чемпионы мира по футболу разгромили команду Австралии на старте ЧМ - 2022

Действующие чемпионы мира - французы - на старте группового этапа чемпионата мира разгромили команду Австралии со счетом 4:1.

Первый мяч был забит уже на 9-й минуте матча, но в ворота трехцветных. Ответ не заставил себя долго ждать - еще до перерыва Франция вышла вперед, оформив два гола за пять минут, а во второй половине закрепила успех - 4:1. Дубль оформил Жиру.

В группе D после первого тура лидирует Франция с тремя баллами в активе, по одному баллу у Дании и Туниса.

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