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Действующие чемпионы мира по футболу разгромили команду Австралии на старте ЧМ - 2022
Действующие чемпионы мира - французы - на старте группового этапа чемпионата мира разгромили команду Австралии со счетом 4:1.
Первый мяч был забит уже на 9-й минуте матча, но в ворота трехцветных. Ответ не заставил себя долго ждать - еще до перерыва Франция вышла вперед, оформив два гола за пять минут, а во второй половине закрепила успех - 4:1. Дубль оформил Жиру.
В группе D после первого тура лидирует Франция с тремя баллами в активе, по одному баллу у Дании и Туниса.
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