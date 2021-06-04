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Действующий чемпион НБА "Лейкерс" проиграл "Финиксу"

Действующий чемпион НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" минувшей ночью завершил выступление в плей-офф текущего турнира. "Озерники" в шестом поединке первого раунда проиграли "Финиксу" 100:113 и сложили с себя звание лучших.Леброн Джеймс впервые в карьере проиграл в первом круге плей-офф.


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