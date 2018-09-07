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Марадона возглавил мексиканский "Дорадос". Реакции брестского "Динамо" пока нет

Диего Марадона возглавил клуб второй мексиканской лиги "Дорадос". Об этом сообщает официальный сайт команды. Реакции на произошедшее со стороны брестского "Динамо", председателем правления которого по бумагам является аргентинец, пока не последовало.  

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