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Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте

Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте

Белоруска в сумме двоеборья (рывок и толчок) показала результат 225 кг (99+126). На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Республики Корея Кан Юнхи, набравшая в сумме 231 кг. Третью позицию заняла россиянка Ксения Пасхина - 214 кг.

Турнир являлся квалификационным к Олимпийским играм в Токио-2020.

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