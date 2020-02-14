Дина Сазановец завоевала серебро на турнире по тяжелой атлетике в Ташкенте

Белоруска в сумме двоеборья (рывок и толчок) показала результат 225 кг (99+126). На высшую ступень пьедестала почета поднялась спортсменка из Республики Корея Кан Юнхи, набравшая в сумме 231 кг. Третью позицию заняла россиянка Ксения Пасхина - 214 кг.



Турнир являлся квалификационным к Олимпийским играм в Токио-2020.



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