Динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты в Городке

Главные соревнования сезона для белорусских юношей и юниоров по биатлону завершаются сегодня в Городке. И организаторы в программу Кубка Белорусской федерации биатлона включили динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты. Первыми на дистанцию вышли самые опытные ребята - 2002-2003 годов рождения. Особенно напряженными получились последние круги этой гонки, когда за победу отчаянно сражались команды Витебской области и Новополоцкого училища олимпийского резерва, где лучшими стали представители областной дружины. Накануне же в Городке состоялись гонки с массовым стартом.



Финал Кубка Белорусской федерации биатлона близок к завершению. Последними в рамках смешанной эстафеты на дистанцию выйдут самые младшие ребята - 2008-2009 годов рождения.



