3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты в Городке
Главные соревнования сезона для белорусских юношей и юниоров по биатлону завершаются сегодня в Городке. И организаторы в программу Кубка Белорусской федерации биатлона включили динамичные и непредсказуемые смешанные эстафеты. Первыми на дистанцию вышли самые опытные ребята - 2002-2003 годов рождения. Особенно напряженными получились последние круги этой гонки, когда за победу отчаянно сражались команды Витебской области и Новополоцкого училища олимпийского резерва, где лучшими стали представители областной дружины. Накануне же в Городке состоялись гонки с массовым стартом.
Финал Кубка Белорусской федерации биатлона близок к завершению. Последними в рамках смешанной эстафеты на дистанцию выйдут самые младшие ребята - 2008-2009 годов рождения.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов