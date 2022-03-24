Динамика и результат - такие задачи поставил Лукашенко перед спортивными чиновниками

Президент потребовал от спортивных чиновников положительной динамики в развитии отрасли. В стране есть все необходимое для того, чтобы белорусские спортсмены были конкурентоспособными на международной арене и могли бороться за награды.

Совещание по итогам Олимпийских игр в Пекине

Свою жесткую позицию Александр Лукашенко выразил, принимая во Дворце Независимости с докладом спортивных чиновников и подводя итоги участия наших атлетов в последней зимней Олимпиаде в Пекине. Зимняя Олимпиада принесла только две серебряные медали - от Антона Смольского и Анны Гуськовой. Отсутствие положительной динамики в результативности - это недостаточный спрос в том числе с тренеров и спортсменов. Сейчас на наших атлетов оказывается давление, но это не причина провалов, подчеркнул белорусский лидер, а стимул к тому, чтобы показать результат.

"Когда давят, тогда ты выступаешь лучше", - заметил Лукашенко.



Александр Лукашенко потребовал обеспечить динамику в развитии национального спорта. Он подчеркнул, что государство вкладывает большие средства в спорт, и белорусы ждут результатов. Однако количество медалей, которые завоевывают наши спортсмены от Олимпиады к Олимпиаде, имеет тенденцию к снижению. Шорт-трек, сноуборд, лыжные гонки сработали вхолостую, хоккей - провалена олимпийская квалификация, причем третья подряд. Положительной динамики нет по многим позициям.

Президент о результатах в хоккее: Это позорище!

"Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите - это позорище! Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта - футбол и хоккей", - подчеркнул Лукашенко.

