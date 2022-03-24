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Динамика и результат - такие задачи поставил Лукашенко перед спортивными чиновниками
Президент потребовал от спортивных чиновников положительной динамики в развитии отрасли. В стране есть все необходимое для того, чтобы белорусские спортсмены были конкурентоспособными на международной арене и могли бороться за награды.
Совещание по итогам Олимпийских игр в Пекине
Свою жесткую позицию Александр Лукашенко выразил, принимая во Дворце Независимости с докладом спортивных чиновников и подводя итоги участия наших атлетов в последней зимней Олимпиаде в Пекине. Зимняя Олимпиада принесла только две серебряные медали - от Антона Смольского и Анны Гуськовой. Отсутствие положительной динамики в результативности - это недостаточный спрос в том числе с тренеров и спортсменов. Сейчас на наших атлетов оказывается давление, но это не причина провалов, подчеркнул белорусский лидер, а стимул к тому, чтобы показать результат.
"Когда давят, тогда ты выступаешь лучше", - заметил Лукашенко.
Александр Лукашенко потребовал обеспечить динамику в развитии национального спорта. Он подчеркнул, что государство вкладывает большие средства в спорт, и белорусы ждут результатов. Однако количество медалей, которые завоевывают наши спортсмены от Олимпиады к Олимпиаде, имеет тенденцию к снижению. Шорт-трек, сноуборд, лыжные гонки сработали вхолостую, хоккей - провалена олимпийская квалификация, причем третья подряд. Положительной динамики нет по многим позициям.
Президент о результатах в хоккее: Это позорище!
"Что касается хоккея, что тут говорить, вы видите - это позорище! Было три катка крытых, сейчас их 44. Что изменилось? Вы стали вообще безобразно играть в хоккей! Национальные виды спорта - футбол и хоккей", - подчеркнул Лукашенко.
Глава государства обратился к чиновникам, которые ответственны за развитие спорта. В ближайшее время им предстоит предоставить отчет об использовании средств, которые были направлены на развитие спорта.
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