"Динамо-Минск" - чего ждать от "бело-синих" в новом чемпионате КХЛ

В Беларуси в сентябре есть такая традиция: ученики идут в школу, а болельщики - на ледовые арены. Летние каникулы без любимой игры для фанатов остались позади.

Хоккея будет много. В первую очередь внимание - КХЛ и флагману страны - "Динамо". "Зубры" после исторического прошлого сезона заметно изменились.

Расскажем о том, чего ждать от "бело-синих" в новом чемпионате.

Какой хоккей нам нужен?

Минское "Динамо" выступает в КХЛ со времен основания чемпионата. И белорусский клуб довольно долго считался середняком Лиги, который не всегда пробивался в плей-офф Кубка Гагарина. Однако последние шесть лет "зубры" неизменно сражались в нокаут-раунде. А в минувшем соревновательном году "бело-синих" вообще называли фаворитами. Итоговое второе место в Западной конференции и пятое в сводной таблице. Прошлый сезон получился двояким. С одной стороны, заданная прежде планка не опустилась. С другой - от "столичных" хотелось большего.

"Динамо" - флагман отечественного хоккея. Это народная команда. И данный статус легко подтвердить посещаемостью. В минувшем чемпионате зафиксировали 38 аншлагов. При заполненных до отказа трибунах состоялся и предсезонный "Кубок Минска". Как только летом появилась возможность воочию увидеть обновленный коллектив - фанаты свой шанс не упустили.

Главное изменение коснулось тренерского штаба: на ближайшие три сезона Сергей Брылин - рулевой "столичных". Оптимизм по поводу назначения трехкратного обладателя Кубка Стэнли главкомом "зубров" может внушать две вещи. 13-летний багаж в АХЛ и НХЛ, пусть даже в качестве ассистента, а еще факт, что в последнее время подавляющее большинство специалистов-дебютантов в КХЛ выступали хорошо или даже лучше, чем предполагалось.

Сергей Брылин, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Мы должны быть одной семьей, друг за друга, будем побеждать, будем проигрывать вместе. И мне нравится пока то, что я видел".

Состав "бело-синих" сильно изменился. Яркое белорусское трио - Виталий Пинчук, Егор Бориков, Вадим Мороз - улетели в Нэшвилл и Юту покорять НХЛ. А в совокупности дружина потеряла 11 человек. В то же время пополнили ростер 8 игроков. При этом "минчанам" удалось сохранить ключевых, системообразующих хоккеистов.

Каким бы профессионалом не был хоккеист, но любому игроку необходимо время для того, чтобы начать чувствовать партнера, на уровне интуиции предугадывать, где окажется шайба в тот или иной момент, а также не глядя отдавать передачу своему сокоманднику не глядя.

В клубе продолжат следовать концепции, которая за последние годы подтвердила свою успешность. "Динамо" останется трамплином для нашей молодежи. Ребята будут прогрессировать рядом с титулованными легионерами. Шанс проявить себя в новом году получит поколение next: Арсений Чухраев, Кирилл Лозовский, Тимофей Маманович, Богдан Белкин, Дмитрий Хобян и Илья Кулаков. 18-летний нападающий - сын Александра Кулакова, который когда-то сыграл в форме "бело-синих" почти 400 матчей.

В дебютный же год в Экстралиге 20-летний нападающий Арсений Чухраев стал главным бомбардиром солигорского "Шахтера" и вошел в тройку лучших игроков всего чемпионата. К слову, белорусское первенство выполняет функцию фарм-системы для "зубров".

Егор Кушнеревич, директор ХК "Шахтер-Солигорск":

"Раньше, когда было два фарма, естественно, два клуба имели преимущество. А сейчас ты имеешь преимущество только от того, как ты сам сработаешь. С каждым клубом взаимодействует "Динамо". Это хорошая история, хорошая возможность для каждого игрока в нашем чемпионате".

"Бело-синие" могут направлять хоккеистов на двусторонних контрактах в любой клуб Экстралиги для получения соревновательной практики. И кейс Арсения Чухраева должен стать мотивационным примером для молодежи: "Трудитесь, ребята, и вас заметят в главном клубе страны". По таким же лекалам с "зубрами" работает и "Динамо-Шинник" в МХЛ.

"Динамо" предстоит провести 68 матчей в регулярном чемпионате: 34 игры дома и 34 в гостях. Предположим, что все битвы "зубров" на "Минск-Арене" будут проходить при аншлагах на трибунах, поскольку реализовано 9 тыс. сезонных абонементов. А цели команды остаются низменными - это победа в каждом грядущем поединке.

"Мы с оптимизмом в любом случае смотрим вперед, ставим перед собой самые высокие цели и будем двигаться в достижении этих целей с нашей командой, с теми людьми, которые работают в "Динамо", с теми эмоциями, которые дают наши болельщики. Будем подпитываться этой энергией и двигаться вперед", - поделился Артем Каркоцкий, гендиректор ХК "Динамо-Минск".

Ждать большого старта осталось недолго. Уже в понедельник, 7 сентября, на "Минск-Арену" пожалует нижегородское "Торпедо". Начало игры в 19:10. Остаемся в одном звене с командой вплоть до конца весны.