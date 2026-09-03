"Динамо-Минск" стартует в новом сезоне КХЛ 7 сентября матчем против нижегородского "Торпедо"

Хоккейное столичное "Динамо" с оптимизмом смотрит в будущее. Остается всего три дня до старта нового чемпионата КХЛ для "зубров".

Уже в понедельник, 7 сентября, на "Минск-Арене" "бело-синие" проведут первый матч сезона. В гости пожалует нижегородское "Торпедо".

Белорусский клуб значительно изменился за лето, однако цели команды остаются постоянными - это победа в каждом грядущем поединке. Об этом после полудня шла речь на протокольной пресс-конференции.

Артем Каркоцкий, гендиректор ХК "Динамо-Минск":

"Предстоит непростой путь. Мы с оптимизмом в любом случае смотрим вперед, ставим перед собой самые высокие цели и будем двигаться в достижении этих целей с нашей командой, с теми людьми, которые работают в "Динамо", с теми эмоциями, которые дают наши болельщики. Будем подпитываться этой энергией и двигаться вперед с теми же стремлениями и силами, как и в предыдущих сезонах".

"Динамо" предстоит провести 68 матчей в регулярном чемпионате: 34 игры дома и 34 в гостях. Примечательно, что в минувшем сезоне все игры "зубров" на "Минск-Арене" состоялись при аншлагах на трибунах.

Предположительно, что и в новом соревновательном году будут хорошие цифры посещаемости. Так, выкуплено 9 тыс. абонементов. В четверг, 3 сентября, в продажу поступили билеты. И квитков на первую игру практически не осталось.