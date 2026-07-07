"Динамо-Молодечно" готовится к старту нового хоккейного сезона

Лето - самая активная пора для мастеров клюшек и шайб. Именно в июле клубы экстралиги выходят из отпуска, а хоккеисты начинают формировать физическую базу на весь долгий сезон.

До старта Кубка Руслана Салея (это первый турнир в новом соревновательном году) остается всего 26 дней. Абсолютно все команды чемпионата страны уже активно трудятся и на льду, и на земле, чтобы радовать своих болельщиков в ближайшем будущем.

"Динамо-Молодечно" тренируется в столице на "Олимпик-Арене", поскольку в местном Дворце идет реконструкция площадки (меняется коробка с "советского" на "канадский" размер). Именно поэтому "зубры" будут все лето играть исключительно на выезде.

В Кубке Руслана Салея команды разделены на 2 группы. Каждый из клубов проведет по 6 матчей. "Динамо-Молодечно" попало в септет А и сразится с "Шахтером", "Неманом", "Юностью", "Брестом", "Авиатором" и "Лидой". Старт 2 августа.