"Динамо-Молодечно" проведет весь Кубок Беларуси на выезде из-за реконструкции ледовой арены

Весь Кубок Руслана Салея хоккеисты "Динамо-Молодечно" будут играть исключительно на выезде. Кажется, что бело-синие абсолютно не против такого расклада, ведь в течение августа в местном Ледовом дворце пройдет реконструкция.

В Беларуси сейчас активно модернизируются комплексы: меняются коробки - с "советского" на "канадский" размеры. Это требования современного хоккея. Кроме того, новейшие бортовые системы более безопасны для здоровья атлетов.

В эксклюзивном интервью "Первому информационному" директор "зубров" из Молодечно поделился планами на обновления.

Игорь Николайчик, директор ХК "Динамо-Молодечно":

"Жизнь не стоит на месте, все меняется, в том числе и бортовая система. Многие клубы поменяли ее, и мы хотим соответствовать уровню. К 1 сентября и команда, и школа - все должны выйти на лед. Будут новые скамейки, судейское, стекла - все будет новое. Надеемся потом реконструкцию продолжить. Планируем в следующем году обновить и сидения, и стены".

Прежде перешли на "короткий" лед такие клубы, как "Гомель", "Брест", "Шахтер", "Юность", "Лида", "Могилев". Готовится к переезду осенью и "Металлург".