"Динамо" разгромило омский "Авангард" со счетом 4:0 в регулярном чемпионате КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ столичное "Динамо" при очередном аншлаге на "Минск-Арене" всухую обыграло омский "Авангард" - 4:0.

Благодаря этому результату белорусский клуб закрепился в зоне плей-офф Западной конференции. Треть гладкого сезона уже пройдена.

Итоги данного этапа подвел нападающий Сэм Энас, рекордсмен Лиги по итогам 2025 года, в интервью телеканалу "Первый информационный".

По признанию форварда, в начале регулярного сезона КХЛ он не мог предположить, что минскому "Динамо" будет так непросто побеждать. При этом, по его мнению, хорошие клубы тоже сталкиваются с трудностями.

"Видится, что в долгосрочной перспективе это сплотит коллектив и сделает нас лучше. Впереди еще долгий сезон. Кажется, что лучше пройти непростой период осенью, чем в феврале или вообще весной", - отметил Энас. Он выразил надежду, что команда наберет форму к нужному моменту в чемпионате.

Сейчас, по словам нападающего, строится командная культура, система и понимание того, как "Динамо" хочет играть. "Когда процесс завершится, думаю, мы станем отличной командой и далеко зайдем", - уверен он.

Энас подчеркнул, что в команде верят друг в друга, в тренерский штаб и руководство: "Мы верим в то, что делаем. Бывали досадные поединки, когда удача была просто не на нашей стороне, а все "отскоки" в пользу соперника. Мы забиваем не так много шайб, как хотелось бы. Но в каждой встрече у нас есть неплохие моменты".

По его мнению, гораздо досаднее, если команда вообще не может создать шансы для гола. "Если мы продолжим создавать моменты для взятия ворот, то рано или поздно голы придут", - добавил он.

Отвечая на вопрос о поддержке фанатов, Энас назвал ее потрясающей: "Белорусские болельщики очень преданные. И даже в поединке с "Авангардом" при счете 0:0 они делились своими силами и заряжали трибуны. Мы чувствуем энергию поклонников".

Он отметил, что болельщиков встречают и на улицах города, и они всегда напоминают, что поддерживают "Динамо" и верят в команду.

"Такие слова придают мотивации. Это говорит о многом. Это говорит вообще про Беларусь! Общество едино. Приятно быть его частью. И, знаете, это большая честь - играть за "Динамо", представлять Минск и Беларусь. Все в клубе относятся к этому очень серьезно. Мы будем и дальше усердно работать. И очень ценим поддержку!" - заключил Сэм Энас.