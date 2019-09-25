"Динамо-Брест - БАТЭ". Сегодня станет известен чемпион Беларуси

На стадионе "Брестский" сегодня разрешится главная футбольная интрига осени. "Динамо-Брест" - БАТЭ. Победа откроет для каждой из команд прямой путь к чемпионству. Сейчас впереди на 5 очков Брест. Хотя у БАТЭ в запасе есть игра. Кроме того, желто-синие делят вторую строчку по количеству набранных баллов с солигорским "Шахтером". Борисов с 2006 года выигрывает национальный чемпионат. К матчу готовят и футбольный газон. По прогнозам синоптиков, во время игры, которая начнется в 20:45, возможен дождь.