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"Динамо-Брест" и БАТЭ узнали потенциальных соперников в Еврокубке
Через Австрию и, скорее всего, Уэльс. Стали известны пути брестского "Динамо" и БАТЭ в групповые раунды квалификации еврокубков. Если бело-синие в середине сентября одолеют "Маккаби", то за мечту в Лиге чемпионов на выезде поборются с австрийским "Зальцбургом". Согласно жеребьевке раунда плей-офф Лиги Европы, БАТЭ в случае успешного вояжа к ЦСКА (София) за осенний международный календарь дома поспорит с победителем пары Б-36 (Фареры) - ТНС (Уэльс).
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