В эти минуты на поле стадиона "Брестский" завершается 16-ый тур чемпионата страны по футболу. В заключительном поединке "Динамо-Брест" принимает "Шахтер" из Солигорска. Результаты матча внесут коррективы в турнирную таблицу. Если команда из города над Бугом выиграет, она переместится на пятую строчку. Сейчас сыграно почти 30 минут матча. Счет открыт - 1:0. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5".