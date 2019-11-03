"Динамо-Брест" - "Шахтер" в 18:00 на "Беларусь 5"

В Бресте сегодня центральный матч 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Местное "Динамо" постарается сделать еще один шаг к чемпионству. В соперниках солигорский "Шахтер" - третья команда. Между клубами 11 очков, от второго коллектива - БАТЭ - "горняки" отстают на 3 балла. К слову, в первом круге в Солигорске клубы разошлись без голов. Удастся ли "Шахтеру" отобрать очки у "Динамо" и во втором матче, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 18 часов.