"Динамо-Брест" сыграет против "Сараево"

Битва за третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов. Сегодня в Бресте местное "Динамо" поборется за выход в следующий круг с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Напомним, на старте отбора также на домашнем стадионе неделю назад чемпион Беларуси в результативном матче не оставил шансов представителю Казахстана - "Астане" - 6:3. После этого брестчане уступили "Белшине" в национальном первенстве - 1:2. И сегодня настроены реабилитироваться за эту осечку. Встреча начнется в 21:00, по решению УЕФА без зрителей на трибунах.