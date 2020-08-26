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"Динамо-Брест" сыграет против "Сараево"
Битва за третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов. Сегодня в Бресте местное "Динамо" поборется за выход в следующий круг с клубом "Сараево" из Боснии и Герцеговины. Напомним, на старте отбора также на домашнем стадионе неделю назад чемпион Беларуси в результативном матче не оставил шансов представителю Казахстана - "Астане" - 6:3. После этого брестчане уступили "Белшине" в национальном первенстве - 1:2. И сегодня настроены реабилитироваться за эту осечку. Встреча начнется в 21:00, по решению УЕФА без зрителей на трибунах.
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