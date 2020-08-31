"Динамо-Брест" сыграет с "Маккаби" из Тель-Авива в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Победитель матча (он состоится 15 или 16 сентября) выйдет в плей-офф турнира, неудачник сыграет в аналогичном раунде квалификации Лиги Европы.