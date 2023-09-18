"Динамо" готовится к домашней серии в КХЛ, БАТЭ победил "Сморгонь", а футболисты "Динамо" накануне встречались с "Неманом"

Столичное хоккейное "Динамо" готовится к первой в новом сезоне домашней серии в КХЛ. 20 сентября бело-голубые на "Минск-Арене" примут "Локомотив". 8 матчей подряд сыграют динамовцы в столице и только потом отправятся в гости.