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"Динамо" готовится к домашней серии в КХЛ, БАТЭ победил "Сморгонь", а футболисты "Динамо" накануне встречались с "Неманом"

Столичное хоккейное "Динамо" готовится к первой в новом сезоне домашней серии в КХЛ. 20 сентября бело-голубые на "Минск-Арене" примут "Локомотив". 8 матчей подряд сыграют динамовцы в столице и только потом отправятся в гости.

На данный момент команда занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. Спортивную тему дальше продолжит рубрика "Матчбол" (видео).

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