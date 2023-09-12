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"Динамо" готовится к очередному гостевому матчу в регулярном чемпионате КХЛ

Хоккейное "Динамо" готовится к очередному гостевому матчу в регулярном чемпионате КХЛ.

На второй выезд в сезоне по маршруту Казань - Челябинск с минской командой отправились Владислав Кодола и Дмитрий Коробов. Первое путешествие "зубров", напомним, эти хоккеисты пропустили. Сегодня соперником бело-синих будет один из лидеров всей Лиги - "Ак Барс". Стартовое вбрасывание ожидается в 19:00. Прямая трансляция будет на телеканале "Беларусь 5".

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