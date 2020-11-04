"Динамо-Киев" - 9 случаев заражения коронавирусом

В 20:50 на спортивных каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" стартует очередной футбольный вечер с матчами Лиги чемпионов. Главная интрига - как киевское "Динамо" справится с "Барселоной" в гостях и без девяти игроков, которые заболели коронавирусом. В Каталонию украинцы привезли сразу трех вратарей моложе 20 лет.