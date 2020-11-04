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"Динамо-Киев" - 9 случаев заражения коронавирусом
В 20:50 на спортивных каналах "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" стартует очередной футбольный вечер с матчами Лиги чемпионов. Главная интрига - как киевское "Динамо" справится с "Барселоной" в гостях и без девяти игроков, которые заболели коронавирусом. В Каталонию украинцы привезли сразу трех вратарей моложе 20 лет.
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