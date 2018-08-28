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"Динамо" (Киев) - "Аякс". 0:0

Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Ответные матчи. "Динамо" (Киев) - "Аякс". Cчет 0:0, общий счет по итогам двух матчей 1:3.

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