"Динамо-Минск" 2 сентября проведет первую встречу 16-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги

"Динамо-Минск" 2 сентября проведет свою первую встречу нового 16-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Бело-синие" начнут розыгрыш с продолжительного гостевого турне по маршруту: Нижнекамск - Москва - Нижний Новгород - Казань - Челябинск. Таким образом, "столичные" сразятся против "Нефтехимика", "Витязя", "Куньлунь Рtд Стар", "Торпедо", "Ак Барса" и "Трактора".