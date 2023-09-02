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"Динамо-Минск" 2 сентября проведет первую встречу 16-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги
"Динамо-Минск" 2 сентября проведет свою первую встречу нового 16-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Бело-синие" начнут розыгрыш с продолжительного гостевого турне по маршруту: Нижнекамск - Москва - Нижний Новгород - Казань - Челябинск. Таким образом, "столичные" сразятся против "Нефтехимика", "Витязя", "Куньлунь Рtд Стар", "Торпедо", "Ак Барса" и "Трактора".
Прямую трансляцию игры "Динамо" против "Нефтехимика" смотрите 2 сентября в 17:00 на телеканале "Беларусь 5".
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