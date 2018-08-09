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"Динамо-Минск" и "Зенит". Продолжается второй тайм. Счет уже 4:0 в пользу минского "Динамо"

За статусным поединком на трибунах наблюдает наш спортивный обозреватель Андрей Козлов.

Вечер добрый, студия. Наша съемочная группа находится в максимальной близости к футбольному полю стадиона "Динамо". Матч, это третий раунд квалификации Лиги Европы, получается лихой. Уже в начале встречи неожиданно для кого-то, но не для белорусских болельщиков, "Динамо" вышло вперед - классный гол забил Урош Николич. Но и это было не все - Владимир Хващинский тоже в первом тайме удвоил цифры на табло. Предлагаю посмотреть, как это было классно.

По игре видно, что у "Динамо" получается на поле создавать абсолютно все. Качество игры под стать антуражу. Чувствуется, что возвращение на родной стадион вдохновляет игроков минской команды. Об этом, кстати, и говорил перед встречей наставник нашего клуба Сергей Гуренко.

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