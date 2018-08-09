"Динамо-Минск" и "Зенит". Продолжается второй тайм. Счет уже 4:0 в пользу минского "Динамо"

Вечер добрый, студия. Наша съемочная группа находится в максимальной близости к футбольному полю стадиона "Динамо". Матч, это третий раунд квалификации Лиги Европы, получается лихой. Уже в начале встречи неожиданно для кого-то, но не для белорусских болельщиков, "Динамо" вышло вперед - классный гол забил Урош Николич. Но и это было не все - Владимир Хващинский тоже в первом тайме удвоил цифры на табло. Предлагаю посмотреть, как это было классно.