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"Динамо-Минск" лишилось шансов выйти в плей-офф КХЛ

Минское "Динамо" 0:5 проигрывает СКА в очередном поединке регулярного чемпионата КХЛ и тем самым лишается математических шансов на плей-офф. Завтра в 17:00 “зубры” на выезде сыграют против "Автомобилиста".

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