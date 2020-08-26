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"Динамо-Минск" может пополнить еще один легионер
Еще один легионер в хоккейном минском "Динамо". По информации российской прессы, "зубрам" интересен 23-летний американский защитник Брэннан Меннел. Сообщается, что хоккеист заключит с бело-синими однолетний контракт. В прошлом сезоне парень сыграл в пяти матчах за "Миннесоту Уайлд" в НХЛ, но большую часть чемпионата провел в фарм-клубе "хищников" - "Айове". В 57 встречах во второй по силе Лиге Северной Америки Меннел записал на свой счет 47 очков - 5 шайб и 42 ассиста при показателе полезности плюс 8 и 36 минутах штрафа.
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