"Динамо-Минск" начинает выездную серию

Динамовское дерби в Риге. Латвийцы принимают одноклубников из Минска, для "зубров" начинается очередная выездная серия. В турнирной таблице Западной конференции наш соперник идет на последнем месте, белорусы - на 5-й позиции. В текущем сезоне команды встречались уже 4 раза и лишь один матч остался за рижанами. Сегодня фаворитом специалисты также называют нашу команду. Получится ли подтвердить статус, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 20:15.