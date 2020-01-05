"Динамо-Минск": первый домашний матч в новом году

"Динамо" возвращается на "Минск-Арену". Сегодня "зубры" проведут первый домашний матч в новом году. После победы в Череповце над "Северсталью" белорусов ждет более сложный экзамен - встреча со СКА из Санкт-Петербурга (второй командой Запада). Мы эту же конференцию замыкаем. Правда, соперник потерпел два поражения кряду. В 17.00 прямая трансляция встречи стартует на "Беларусь 5".