"Динамо-Минск" подписало первого легионера в новом сезоне

Канадский защитник Шон Лалонд стал первым легионером, которого минское "Динамо" подписало в новом сезоне. 32-летний хоккеист минувший сезон провел в финском "Эссят": 37 игр, 13 очков, КПД +1. Ранее играл в КХЛ. В сезоне 2019/20 в составе "Адмирала" набрал 26 баллов в 54 матчах и вместе с Адамом Альмквистом стал самым результативным защитником клуба. В сезоне 2020/21 за "Северсталь" сыграл в 56 встречах, набрал 18 очков. Как отмечает пресс-служба клуба, габаритный защитник обладает мощным броском. Также стан "зубров" пополнился сегодня и форвардом - это 22-летний россиянин Михаил Шалагин.