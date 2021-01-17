"Динамо-Минск" попытается прервать серию поражений в КХЛ

Серию из трех поражений подряд сегодня попытается прервать минское "Динамо" в регулярном розыгрыше КХЛ. В Череповце матчем с "Северсталью" "зубры" начинают очередное выездное турне. У клубов одинаковое количество очков в турнирной таблице Западной конференции - по 51. Выше пока располагаются россияне - 6 место. На эту строчку есть возможность подняться у белорусского клуба в случае сегодняшнего успеха. Телеканал "Беларусь 5" начнеттрансляцию встречи со второго периода - в 17:40, сразу после женскогомасс-старта на этапе Кубка мира по биатлону.