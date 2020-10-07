"Динамо-Минск" принимает "Сочи"

Минское "Динамо" врывается в тройку лучших команд КХЛ в индексе силы и готовится сегодня принимать хоккейный клуб "Сочи". Индекс силы - это рейтинг, который подсчитывает математически различные игровые показатели в текущем сезоне. Встречу против южан по традиции покажет "Беларусь 5". Начало прямого эфира с "Минск-Арены" в 19:25. Отметим, что "зубры" в этом сезоне дают немало поводов для радости и сейчас располагаются в верхней части турнирной таблицы Западной конференции.