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"Динамо-Минск" продолжает домашнюю серию

Минское "Динамо" сегодня продолжит домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. В соперниках у "зубров" клуб из Китая "Куньлунь". Это 7-й коллектив Востока, белорусы же замыкают турнирную таблицу Западной конференции. Получится ли одержать первую домашнюю победу в новом году, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Начало в 16:00.

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