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"Динамо-Минск" продолжит подписывать контракты с игроками

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продолжает объявлять о подписанных контрактах. Стало известно, что голкипер сборной Беларуси по хоккею и уже-экс игрок "Северстали" Константин Шостак продолжит карьеру в белорусском клубе. Также стало известно, что россиянин Варфоломеев продолжит защищать цвета "зубров". Ранее объявлено о соглашениях с Буйницким и Пинчуком.

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