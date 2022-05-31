"Динамо-Минск" продолжит подписывать контракты с игроками

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" продолжает объявлять о подписанных контрактах. Стало известно, что голкипер сборной Беларуси по хоккею и уже-экс игрок "Северстали" Константин Шостак продолжит карьеру в белорусском клубе. Также стало известно, что россиянин Варфоломеев продолжит защищать цвета "зубров". Ранее объявлено о соглашениях с Буйницким и Пинчуком.