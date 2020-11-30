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"Динамо-Минск" против "Локомотива"
Форвард хоккейного"Динамо-Минск" Егор Шарангович вошел в ТОП-5 в списке лучшихснайперов КХЛ. Накануне в Ярославле нападающий забросил в матче против"Локомотива". Белорус в 29 поединках отличился 15 раз. Лидирует в гонкеДмитрий Яшкин из московского "Динамо" - 19 голов на его счету. ШайбаШаранговича помогла "бело-синим" перевести игру против"железнодорожников" в овертайм - 2:2. Однако в дополнительнойпятиминутке удача была на стороне хозяев - 3:2. Зубры" с 37 очками идутпятыми в турнирной таблице Западной конференции. Уже завтра парни КрэйгаВудкрофта сразятся с "Нефтехимиком" в Нижнекамске.
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