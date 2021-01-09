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"Динамо-Минск" против одноклубников из Москвы
Матчем с одноклубниками из Москвы минское "Динамо" сегодня завершает очередную выездную серию в регулярном розыгрыше КХЛ. "Зубры" прибыли в столицу России с тремя викториями кряду. Оппонент же в обеих встречах нового года уступил. Клуб Владимира Крикунова все еще располагается на 4-й строчке Западной конференции. На 5-й позиции как раз бело-синие с отставанием в три балла. Сегодня есть возможность сократить разрыв до одного пункта. Удастся ли, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 17.00.
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