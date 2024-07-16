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"Динамо-Минск" проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА

"Динамо-Минск" проведет ответный поединок квалификации в самом престижном клубном футбольном турнире континента - Лиге чемпионов. На поле в Ереване бело-синие вновь столкнутся с "Пюником" из Армении.

Напомним, стартовая встреча команд завершилась безголевой ничьей, но при игровом преимуществе динамовцев.

Удастся ли минчанам реализовать его во втором матче? Прямую трансляцию поединка 16 июля проведет телеканал "Беларусь 5". Начало в 19:00.

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