"Динамо-Минск" проведет первый предсезонный матч 28 июля

Стал известен план предсезонной подготовки хоккейного минского "Динамо". Так, по информации пресс-службы клуба, 13 июля команда выйдет из отпуска, пройдет медосмотр и начнет активную фазу подготовки к сезону. Первый спарринг запланирован уже 28 июля. В стенах "Чижовка-Арены" "зубры" примут "Сибирь". А 31 июля на "Минск-Арене" соперником минчан станет "Северсталь". Учебно-тренировочный сбор продлится до 1 августа. Затем команда улетает на турнир в Сочи, где сразится с СКА, сборной России, "Авангардом", "Адмиралом" и "Сочи". Само первенство пройдет 3 по 9 августа.