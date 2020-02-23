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"Динамо-Минск" проведет заключительный выездной матч

Заключительный выездной матч в сезоне сегодня проведет минское "Динамо". В Казани "зубрам" будет противостоять лидер Востока "Ак Барс". Из-за травмы за "барсов" сегодня не сыграет белорусский защитник Кристиан Хенкель. Белорусский клуб замыкаеттурнирную таблицу всей лиги. "Беларусь 5" покажет в прямом эфире 2-й и 3-й периоды противостояния с "Ак Барсом", начало в 17:45.

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