"Динамо-Минск" проведет заключительный выездной матч

Заключительный выездной матч в сезоне сегодня проведет минское "Динамо". В Казани "зубрам" будет противостоять лидер Востока "Ак Барс". Из-за травмы за "барсов" сегодня не сыграет белорусский защитник Кристиан Хенкель. Белорусский клуб замыкаеттурнирную таблицу всей лиги. "Беларусь 5" покажет в прямом эфире 2-й и 3-й периоды противостояния с "Ак Барсом", начало в 17:45.



