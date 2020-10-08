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"Динамо-Минск" с поражения начинает домашнюю серию
С поражения от "Сочи" - 1:2 - минское "Динамо" начинает очередную домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ. Для "зубров" это вторая осечка кряду, ранее была неудача в дерби с одноклубниками из Риги. Накануне же за хозяев единственную шайбу оформил Роб Клинкхаммер. Отметим, что некоторые представители "Динамо" сейчас находятся на самоизоляции из-за коронавируса. Так, руководил командой временный тренерский штаб, в который вошли Константин Кольцов и Дмитрий Астапенко, наставники "младших зубров". "Динамо" по-прежнему идет третьим на Западе. Завтра "зубры" встретятся с китайским "Куньлунь Ред Стар".
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