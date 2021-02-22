"Динамо-Минск" сегодня может обеспечить место в плей-офф

"Динамо" уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф Кубка Гагарина. И это несмотря на то, что свой очередной матч регулярного розыгрыша "зубры" проведут завтра. Тем не менее, если "Витязь" уступит в розыгрыше "Йокериту" на выезде, даже если это произойдет не в основное время, то команда из Подольска уже не сможет догнать белорусов. "Динамо" же завтра, напомним, примет "Амур". Стартовое вбрасывание в 19:30.