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"Динамо-Минск" сегодня может обеспечить место в плей-офф

"Динамо" уже сегодня может обеспечить себе место в плей-офф Кубка Гагарина. И это несмотря на то, что свой очередной матч регулярного розыгрыша "зубры" проведут завтра. Тем не менее, если "Витязь" уступит в розыгрыше "Йокериту" на выезде, даже если это произойдет не в основное время, то команда из Подольска уже не сможет догнать белорусов. "Динамо" же завтра, напомним, примет "Амур". Стартовое вбрасывание в 19:30.

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