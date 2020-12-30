"Динамо-Минск" сегодня принимает "Нефтехимик" на "Минск-Арене"

"Динамо" завершает год на "Минск-Арене". Сегодня "зубры" на домашней площадке принимают нижнекамский "Нефтехимик". Оппонент проиграл в регулярном розыгрыше КХЛ 9 матчей подряд и идет на последнем месте Восточной конференции, белорусы же - 6-е на Западе. На выезде, к слову, динамовцы разгромили "Нефтехимик" 5:1 и заслуженно считаются сегодня фаворитами. Подтвердят ли хозяева этот статус на деле, узнаем из прямой трансляции в 19 часов на "Беларусь 5".