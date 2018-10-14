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"Динамо-Минск" - "Северсталь" (Череповец). Прямая трансляция на "Беларусь 5", начало в 16:55
Очередная попытка прервать серию поражений, которая уже достигла отметки в пять матчей, сегодня есть у минского "Динамо". В регулярном розыгрыше КХЛ "зубры" опустились на последнее место Запада. У гостей на два балла больше, 10-ая позиция. В последний раз на "Минск-Арене" "динамовцы" побеждали "Северсталь" более четырех лет назад - в марте 2014 года. Удастся ли добыть викторию сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 16:55.
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