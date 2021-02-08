"Динамо-Минск" сильнее "Сочи"

Победой в Сочи хоккеисты минского "Динамо" завершили выездную серию КХЛ. "Зубры" дважды уступали в счете, но в итоге смогли обыграть "леопардов" - 4:3. У "бело-синих" шайбы забрасывали Роб Клинкхаммер, Алексей Протас, Степан Фальковский и Зак Митчелл. В турнирной таблице Западной конференции минчане поднялись на 6 место. У команды 61 балл. Сейчас у "Динамо" пауза. Следующий матч "зубры" проведут 16 февраля дома против московских одноклубников.