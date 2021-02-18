ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

"Динамо-Минск" сыграет с финским "Йокеритом"

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам подняться на шестую позицию... Следить за белорусско-финским противостоянием в режиме онлайн можно на "Беларусь 5". Начало в 19:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все