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"Динамо-Минск" сыграет с финским "Йокеритом"
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" сегодня на выезде встретится с финским "Йокеритом". Победа в предстоящем поединке позволит минчанам подняться на шестую позицию... Следить за белорусско-финским противостоянием в режиме онлайн можно на "Беларусь 5". Начало в 19:00.
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