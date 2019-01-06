"Динамо-Минск" - ЦСКА (Москва). Прямая трансляция на "Беларусь 5" в 16:55

Будет ли первая победа у "Динамо" в 2019-ом году в регулярном розыгрыше КХЛ? Вслед за второй командой Запада - СКА - на "Минск-Арену" пожаловал лидер не только конференции, но и лиги - ЦСКА. Армейцы, к слову, прошлогодние финалисты Кубка Гагарина. Отметим, последний раз "зубры" побеждали оппонента лишь в сентябре 2014-го, как раз на домашнем льду. Получится ли взять максимум очков и сегодня, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 16:55.