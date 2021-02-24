"Динамо-Минск" уступает "Амуру"

Минское "Динамо" уступает "Амуру" в заключительном домашнем матче регулярного сезона КХЛ. На двоих клубы забросили 11 шайб, "тигры" на одну больше - 6:5. За "зубров" точные броски на счету Дениса Мосалева, Зака Митчелла, Франсиса Паре, Павла Варфоломеева и Алексея Протаса. Белорусы сохранили шестую строчку Запада. Напомним, наша команда уже гарантировала себе место в плей-офф и завершит сезон выездными играми против одноклубников из Риги и СКА из Санкт-Петербурга.