"Динамо-Минск"- "Йокерит". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 18:20

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" завершает сегодня трехматчевую выездную серию регулярки КХЛ встречей с финским "Йокеритом". Команда из Хельсинки в тройке лидеров Западной конференции. В 13 играх 9 побед. Одна из них была добыта на "Минск-Арене". В сентябре "зубры" уступили "джокерам" - 1:4.