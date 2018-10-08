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"Динамо-Минск"- "Йокерит". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 18:20

"Динамо-Минск"- "Йокерит". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 18:20

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" завершает сегодня трехматчевую выездную серию регулярки КХЛ встречей с финским "Йокеритом". Команда из Хельсинки в тройке лидеров Западной конференции. В 13 играх 9 побед. Одна из них была добыта на "Минск-Арене". В сентябре "зубры" уступили "джокерам" - 1:4. 

Будет ли сегодня реванш, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5" в 18:20.

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