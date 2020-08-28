"Динамо-Минск" завершило выступление в Лиге Европы

"Динамо-Минск" проиграло на своей арене польскому клубу "Пяст"0:2, также завершив свой путь в нынешней Лиге Европы. Остается надеяться только на БАТЭ. Борисовчане стартуют со второго квалификационного раунда. Жеребьевка пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи состоятся 17 сентября.



