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"Динамо-Молодечно" и "Неман" - первые полуфиналисты плей-офф Экстралиги

Команда Юрия Файкова в гостях в четвертом матче серии выиграла у "Гомеля" со счетом 4:1. Отметим, хозяева в последнее время испытывают значительные проблемы с составом.

Действующий чемпионЭкстралиги "Неман" не оставил шансов "Лиде". Четвертая встреча завершилась победой гродненцев 3:2.

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