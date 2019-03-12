"Динамо-Молодечно" и "Неман" - первые полуфиналисты плей-офф Экстралиги

Команда Юрия Файкова в гостях в четвертом матче серии выиграла у "Гомеля" со счетом 4:1. Отметим, хозяева в последнее время испытывают значительные проблемы с составом.



Действующий чемпионЭкстралиги "Неман" не оставил шансов "Лиде". Четвертая встреча завершилась победой гродненцев 3:2.