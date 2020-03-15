"Динамо-Молодечно" и "Юность-Минск" сыграют минимум 5 матчей

"Динамо-Молодечно" воскрешает интригу в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. Сегодня команда Дмитрия Кравченко проводила первый домашний матч этой стадии против "Юности". Минчане вели 2:1, но следующие три шайбы забросили молодечненцы - 4:3. Счет серии 2:1 в пользу победителей регулярки. Следующая игра пройдет во вторник.